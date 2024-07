Carrarese, stadio e calciomercato: le indicazioni in conferenza

CalcioWeb

La Carrarese è in contatto per programmare la prossima stagione dopo la storica promozione di Serie B. Giornata di conferenze e interessanti indicazioni sul fronte calciomercato e novità sullo stadio.

Le parole di mister Calabro: “la decisione del rinnovo è stata presa con facilità da ambo le parti e mi inorgoglisce, anzi ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti; un tale attestato di stima mi porta a mettere ancora più motivazione in questa nuova stagione che andremo ad affrontare. Un punto importante da cui partiamo è sicuramente aver mantenuto le fondamenta di questa squadra, con alcuni rinnovi che garantiscono una necessaria continuità, senza stravolgimenti di sorta.

Aspetto che può, a mio avviso, penalizzarci e penalizzare i tifosi è la situazione dello stadio; intanto dovremmo, al rientro dal ritiro, allenarci per un po’ su un campo diverso, ci sono valutazioni in corso su alcuni presi in considerazione e cercheremo di optare sulla soluzione migliore alle nostre esigenze.

Secondo le Istituzioni a fine settembre saremo in grado di tornare nella nostra casa, devo ammettere che vedere il campo quest’oggi ancora con i coriandoli della promozione mi ha “spaventato”, spero vivamente che si riescano a mantenere i tempi dichiarati e per questo faccio appello ai tifosi, a tutti quelli che erano presenti alla finale e non solo di sostenerci anche e soprattutto in queste prime gare anche se non nella nostra sede abituale”.

Le parole del direttore Pasciuti

Il Direttore Iacopo Pasciuti ha svelato altri dettagli: “il nostro sarà un mercato serio, niente “giochi” sui giornali o rumors vari. Appena ci saranno le firme annunceremo in modo ufficiale il movimento di mercato compiuto senza perderci nel chiacchiericcio delle indiscrezioni. Sappiamo di competere in un campionato, quello di Serie B, tosto e con squadre blasonate, ma costruiremo una squadra in grado di dire la sua, rispettando la sostenibilità e le prescrizioni regolamentari.

I rinnovi compiuti fin ora sono importanti perché mantengono l’ossatura di una squadra che è arrivata dov’è ora, più gli acquisti che annunceremo nei prossimi giorni con i quali andremo ad inserire tasselli di un quadro che sarà definitivo in via graduale. L’occasione è propizia per fornire alcuni riferimenti di questo inizio di stagione, in particolare: il ritiro prenderà il via il 13 luglio per concludere una prima fase il 24 luglio e la seconda parte si svilupperà dal 27 luglio sino al 3 agosto quando la squadra raggiungerà direttamente Chiavari dove si disputerà il primo turno della gara di Coppa Italia Frecciarossa.

Abbiamo agito a vari livelli e deciso di rafforzare lo staff, con l’ ingresso di nuove figure in quanto il salto di categoria ci impone una strutturazione generale necessaria ed opportuna un pò sotto tutti i piani”.