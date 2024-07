Catania, al via la campagna abbonamenti “Ti amo da morire”: prezzi e dettagli

CalcioWeb

Al via oggi la campagna abbonamenti per la nuova stagione 2024/2025 del Catania. “Ti amo da morire” lo slogan scelto dalla società per il prossimo campionato di Serie C.

I dettagli della campagna abbonamenti

Diritto di prelazione : gli abbonati alla stagione precedente potranno acquistare l’abbonamento 2024/25 usufruendo di prezzi scontati, sia per l’intero sia per il ridotto, conservando il posto utilizzato nella stagione precedente

: gli abbonati alla stagione precedente potranno acquistare l’abbonamento 2024/25 usufruendo di prezzi scontati, sia per l’intero sia per il ridotto, conservando il posto utilizzato nella stagione precedente Abbonamento under 12 in tutti i settori : per i giovani nati dal 1° gennaio 2013 in poi l’abbonamento sarà al prezzo unico di 30€. Un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in Piazza Spedini

: per i giovani nati dal 1° gennaio 2013 in poi l’abbonamento sarà al prezzo unico di 30€. Un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in Piazza Spedini Abbonamento “Tribuna d’Onore-Sostenitore” : l’abbonamento comprende: un walk about nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri individuato dalla società che comunicherà via mail la data stabilita; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra; la partecipazione a un evento speciale e riservato, organizzato dal club

: l’abbonamento comprende: un walk about nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri individuato dalla società che comunicherà via mail la data stabilita; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra; la partecipazione a un evento speciale e riservato, organizzato dal club Abbonamenti ridotti : per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2007 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1959 e precedenti

: per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2007 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1959 e precedenti Modulo di sottoscrizione: per rendere più rapida la procedura d’acquisto, diminuendo i tempi d’attesa, il modulo di sottoscrizione dovrà essere compilato necessariamente ed esclusivamente online, prima di recarsi nei punti vendita o al botteghino. Non sarà pertanto possibile richiedere tale modulo agli operatori e compilarlo allo sportello. Occorre inoltre esibire il documento d’identità in corso di validità

Le tre fasi della campagna abbonamenti

Da mercoledì 24 luglio a martedì 6 agosto: esercizio del diritto di prelazione per il rinnovo dell’abbonamento con conferma del posto

Mercoledì 7 e giovedì 8 agosto gli abbonati alla stagione 2023/2024 potranno cambiare il proprio posto

Da venerdì 9 agosto alla fine della campagna abbonamenti vendita libera

Per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessaria la card “We Catania”, che può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it. Sarà possibile ritirare la card ai botteghini dello stadio “Angelo Massimino” in Piazza Spedini.

Giorni e orari dei botteghini

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 Sabato : dalle ore 9.00 alle 14.00

: dalle ore 9.00 alle 14.00 Domenica: chiusura