Cesena, una rescissione sul calciomercato e asta per Corazza

Il Cesena ha deciso di affidare la panchina al tecnico Michele Mignani e il club è in trattativa per costruire un organico all’altezza in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie B. In uscita il club ha ufficializzato un’operazione.

“Cesena FC comunica di aver formalizzato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Luca Lewis. Il portiere classe 2001 ha fatto parte della prima squadra bianconera nella stagione 2022/23, mentre nello scorso campionato ha difeso i pali del Pontedera collezionando 11 presenze tra le fila dei granata”.

Corazza in uscita

Secondo le ultime notizie Simone Corazza, ex attaccante della Reggina potrebbe cambiare maglia. Il calciatore è in grado di spostare gli equilibri ed è pronta a partire una vera e propria asta.