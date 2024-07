Cessione Messina, l’imprenditore Ettore Minore: “Sciotto ha fatto saltare tutto”, il comunicato

CalcioWeb

In casa Messina continua a tenere banco il futuro del club e la possibile cessione. E’ definitivamente sfumata la possibilità di passaggio di proprietà del club alla I.T.M. Ltd (International Trade Market Limited) con sede ad Hong Kong, rappresentata in Italia dal Company Director Sig. Ettore Minore. La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale.

“A seguito di notizie apparse su alcuni organi di stampa online e social in merito ad una eventuale acquisizione dell’A.C.R. Messina S.r.L., la I.T.M. Ltd (International Trade Market Limited) con sede ad Hong Kong, rappresentata in Italia dal Company Director Sig. Ettore Minore, tiene a precisare quanto segue.

Nel mese di Marzo 2024 la I.T.M. Ltd di Hong Kong ha manifestato, tramite il nostro legale italiano, manifestazione di interesse per l’A.C.R. Messina S.r.L. Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2024, avuta una conferma di trattativa da parte della proprietà dell’A.C.R. Messina, il consulente da noi scelto ha intrapreso una serie di colloqui telefonici e corrispondenza via e-mail per poter predisporre una LOI (Letter of Interest) adeguata per l’accesso ai documenti contabili per effettuare la Due Diligence. Dobbiamo rimarcare che ogni nostra LOI veniva sempre cambiata o stravolta e questo ha fatto perdere notevole tempo utile.

Lunedì 10 Giugno 2024 Il nostro consulente riceveva una telefonata dalla proprietà dell’A.C.R. Messina S.r.L. nella persona del Presidente Pietro Sciotto, dove in maniera concitata ci invitava a Messina per definire e chiudere la trattativa. Il 19 Giugno 2024 siamo arrivati a Messina, e dopo aver definito degli accordi verbali, ci davamo appuntamento per la firma venerdì 21 Giugno 2024 per le ore 14,30 presso gli uffici delle aziende del sig. Pietro Sciotto.

Arrivati all’incontro, presente l’avvocato della proprietà dell’A.C.R. Messina S.r.L., stampato il documento e pronto per le firme, il presidente Pietro Sciotto bloccava il tutto rendendo noto che dei rappresentanti di un fondo anglo-americano con sede in Lussemburgo sarebbero arrivati a Messina sabato 22 Giugno 2024 per fare una proposta per l’acquisizione della Società Calcistica, quindi poteva dare una risposta dopo l’incontro con questa delegazione.

Non sta a noi giudicare se questo fondo fosse esistente o era solo un tentativo arcaico e puerile di alzare il prezzo, con molta delusione abbiamo preso il volo per Roma la stessa sera di Venerdì 21 Giugno 2024. Domenica 23 Giugno 2024 il Company Director della I.T.M. Ltd Sig. Ettore Minore, con una lettera ai tifosi rendeva noto l’uscita dalla trattativa, a questa comunicazione l’A.C.R. Messina S.r.L. rispondeva in tono offensivo, denigratorio e con contenuti palesemente falsi, a nostro avviso, non consoni ad una società sportiva professionistica.

Da quell’ultimo incontro del 21 Giugno 2024 e dalle comunicazioni del 23 Giugno 2024 non abbiamo avuto più rapporti con l’A.C.R. Messina S.r.L. e di conseguenza non esiste una trattativa in essere sospesa o riproposta alla data del 29 Luglio 2024 e visto l’enorme ritardo non è nostra intenzione riaprire tale trattativa in virtù anche del fatto che le scelte di management, staff e rosa calciatori non rispecchiano il nostro progetto iniziale. Reso noto le nostre intenzioni, chiudiamo il comunicato Augurando all’A.C.R. Messina il meglio per la prossima stagione calcistica 2024-2025 per la serenità dei Suoi Tifosi e dei Cittadini Messinesi tutti”.