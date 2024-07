Cessione Messina, trattativa con il fondo anglo-americano: la situazione, i tifosi e il mercato

CalcioWeb

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la cessione del Messina ad un fondo di investimento anglo-americano. Si tratterebbe di un evento che potrebbe segnare un cambiamento significativo nella storia del club peloritano che, dopo sette stagioni, potrebbe passare dalle mani del presidente Pietro Sciotto a quelle di nuovi soggetti ancora ignoti.

Lo stato attuale della trattativa

Sebbene i dettagli specifici della trattativa rimangano riservati, le indiscrezioni indicano che la cordata anglo-americana sarebbe pronta a investire una somma significativa nel club. Questo investimento, non solo sanerebbe le finanze della società, ma migliorerebbe le strutture sportive, il settore giovanile e la squadra stessa. Il nuovo gruppo avrebbe l’intenzione di rilevare il pacchetto di maggioranza, lasciando all’attuale proprietà una quota di minoranza.

Le reazioni dei tifosi

La notizia della cessione del Messina al fondo anglo-americano, al momento ad un punto di stallo anche per le condizioni di salute del presidente Sciotto degli ultimi giorni, ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e la comunità locale. Da un lato, c’è entusiasmo per la prospettiva di vedere il Messina tornare a competere ad alti livelli, grazie a nuovi investimenti e risorse. Dall’altro, alcuni esprimono preoccupazioni circa l’influenza esterna e la possibile perdita di identità del club.

Il punto sul calciomercato

Nelle prossime settimane, oltre alla definizione dell’accordo, e alla definizione della sede del ritiro pre-campionato, in netto ritardo, si inizierà a pensare anche al calciomercato. Giacomo Modica è stato confermato come allenatore del Messina dopo l’ottima stagione appena conclusa e una salvezza più che tranquilla raggiunta. Ora bisognerà costruire la squadra, considerando che, attualmente, i giocatori tesserati sono appena cinque, ma non tutti certi di restare.