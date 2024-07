Cessione Messina, “Sciotto vattene”: dura protesta dei tifosi. Cosa sta succedendo

CalcioWeb

“Sciotto vattene“. E’ questo il leitmotiv che ha caratterizzato la vibrante protesta di ieri a Messina da parte dei tifosi peloritani per manifestare la loro insoddisfazione nei confronti della gestione attuale del club. I sostenitori giallorossi hanno chiamato a raccolta tutti i tifosi e l’intera città “per dare voce a chi il Messina lo ama davvero” e per chiedere al presidente Pietro Sciotto la cessione del club, nella speranza di un futuro migliore per la squadra.

La protesta ha visto la partecipazione di centinaia di appassionati. Con cori, striscioni e bandiere, gli ultrà hanno voluto far sentire la loro voce, ribadendo la necessità di un cambiamento radicale nella gestione della società. “Ridateci il Nostro Messina”, “Il Messina siamo noi e non molleremo mai” e “Meritiamo un grande Messina” erano alcuni degli slogan più ricorrenti, simbolo di una frustrazione che si è accumulata negli anni.

Alcuni rappresentanti dei tifosi si sono poi confrontati all’esterno del Comune con l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro, per esprimere il loro dissenso e chiedere trasparenza e vigilanza alle istituzioni cittadine, richiamando poi a gran voce, non senza qualche fischio, anche la presenza del sindaco Federico Basile il quale ha garantito che al più presto parlerà con Sciotto, al fine di comprendere le reali intenzioni del presidente in merito al futuro del club, a garanzia della tifoseria e della città.