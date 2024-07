Cessione Monza, Galliani apre alla vendita: chi può comprarlo

CalcioWeb

Continuano a venir fuori diverse voci sulla possibile cessione del Monza da parte del gruppo Fininvest. Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, la questione sulla vendita del club è stata più volte al centro della cronaca sportiva ma la proprietà è sempre rimasta in mano alla famiglia.

Adriano Galliani, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato apertamente della possibilità di cessione della squadra pur negando ogni eventuale trattativa in corso al momento: “non c’è nessuna trattativa di cessione. Teoricamente il club potrebbe anche essere venduto ma a persone o gruppi che tengano alto il vessillo biancorosso. È ciò che desidera la famiglia Berlusconi, sa come l’ultima grande gioia sportiva di Silvio sia stata la promozione del Monza in A“.