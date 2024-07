Chi è la favorita per lo Scudetto? La previsione di Ferrara: “Inter avanti, ma occhio a…”

CalcioWeb

Nel prossimo campionato di Serie A “l’Inter parte davanti alle altre squadre, che però cercheranno in tutte le maniere di darle fastidio. L’Inter ha una rosa molto ampia e in questo momento oggettivamente sembra davanti a tutte. L’augurio e la speranza è che ci possa essere competizione fino alla fine. Gli ultimi campionati, con gli scudetti del Napoli e dell’Inter, hanno fatto il vuoto dietro di loro e quindi la speranza per tutti gli appassionati ovviamente è che ci sia una competizione fino al termine del campionato“. È quanto dichiarato da Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli, Juventus e della Nazionale, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio per la categoria ‘Fair Play modello d vita’.

Tra le altre squadre favorite c’è anche il Napoli di Antonio Conte, “una squadra che secondo me deve entrare tranquillamente tra le grandi: è stata una stagione brutta però io sono certo e convinto delle qualità di Antonio Conte che riuscirà a dare nuove motivazioni ai giocatori che sono per la maggior parte quelli che hanno vinto lo Scudetto due anni fa e quindi sicuramente hanno nelle loro corde determinate caratteristiche che Antonio non deve fare altro che riattivare. Antonio è un grande personaggio e ci fa piacere che sia rientrato nel nostro campionato: sicuramente la sua professionalità porterà il Napoli a competere per il vertice“, ha concluso Ferrara.