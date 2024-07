Chiellini dice addio al Los Angeles FC: la richiesta dei tifosi della Juventus

CalcioWeb

Giorgio Chiellini ha ufficializzato il suo addio al Los Angeles FC, club in cui, dopo il ritiro lo scorso 12 dicembre dal calcio giocato, ha ricoperto il ruolo di Player Development Coach. L’annuncio da parte dell’ex difensore della Juventus è arrivato tramite i suoi profili social, a cui ha affidato il suo pensiero che ha scatenato la reazione dei tifosi juventini che auspicano un suo ritorno in bianconero nei quadri dirigenziali.

La lettera di Chiellini

“Non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti oggi. Un mix di emozioni mi riempie il cuore, ma ci tengo davvero a ringraziare tutta la famiglia LAFC. Avete accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, facilitando il nostro trasloco. Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni. Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito amicizie durature e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, Los Angeles. Questo non è un addio, ma solo un arrivederci“.