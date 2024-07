Come funzionano le elezioni del presidente della FIGC? I votanti e le modalità di voto

CalcioWeb

Elezioni anticipate nel calcio italiano. Nella giornata di ieri, il presidente federale Gabriele Gravina ha annunciato che il prossimo 4 novembre si terranno le elezioni per scegliere il nuovo presidente della FIGC. Data anticipata rispetto al mese di marzo 2025, data precedente. Gravina non ha sciolto ancora i dubbi sulla sua volontà di ricandidarsi e tale decisione potrebbe essere letta come una volontà di farsi da parte al più presto dopo la debacle di Euro 2024. Vediamo come funzionano le elezioni del presidente della FIGC.

Chi vota per le elezioni del presidente della FIGC?

A eleggere il presidente federale saranno 275 delegati in rappresentanza delle società di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, di Associazione italiana calciatori, Associazione italiana allenatori e Associazione italiana arbitri, che voteranno però secondo pesi ponderati.

Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai delegati è pari a 516 voti: ogni delegato pesa, in termini di voti, secondo il peso della percentuale della propria componente. Di seguito la composizione dei delegati dell’ultima assemblea elettiva:

Serie A – 20 delegati (il voto di ciascuno ne vale 3,10 per una somma complessiva di 62);

Serie B – 20 delegati (1,29, per una somma totale di 25,8);

Lega Pro – 58 delegati (1,51, per una somma totale di 87,58);

LND – 91 delegati (1,93, per una somma totale di 175,63);

Calciatori – 52 delegati (1,98, per una somma totale di 102,86);

Allenatori – 26 delegati (1,98, per una somma totale di 51,48);

Arbitri – 9 delegati (1,15, per una somma totale di 10,35).

Elezioni presidente FIGC: chi sono i delegati?

I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti dei club (20 LNP Serie A, 20 LNP Serie B, 58 Lega Pro) o i loro rappresentanti; i Delegati per le società della LND (91), per gli atleti (52), per i tecnici (26) e per gli ufficiali di gara (9) sono quelli eletti secondo i rispettivi regolamenti.

Le votazioni vengono svolte con scrutinio segreto e con sistema di voto elettronico. Il nuovo Presidente Federale sarà eletto al primo scrutinio se dovesse ottenere il 75% dei voti validamente espressi in assemblea. Nel secondo scrutinio si scende invece a due terzi, mentre dal terzo scrutinio in avanti si passa a una maggioranza del 50%+1, altrimenti si andrà al ballottaggio.