Como, Uber nuovo sponsor maglia 2024-2025

Uber sarà nuovo sponsor maglia del Como. Firmato un accordo triennale che inizierà nella stagione 24/25. È la prima volta che Uber sponsorizza una squadra di calcio in Italia. Lo scrive il club in una nota. Come parte dell’accordo, Uber sarà “Official Mobility Partner” del Como 1907 e il piano prevede che sia Uber che il Como 1907 lavorino insieme per espandere la partnership e fornire una serie di vantaggi ai tifosi. Il nuovo kit per la stagione 24/25 sarà rilasciato nelle prossime settimane e sarà disponibile per l’acquisto online e a breve anche in negozio.

Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale del gruppo proprietario, ha commentato: “è fantastico che un marchio globale come Uber ci abbia scelto per la sua prima sponsorizzazione sportiva in Italia. Il piano è che questo non sia solo un esercizio di branding, ma un catalizzatore per una partnership commerciale che porterà benefici alla comunità locale“.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con il Como 1907, una squadra con una lunga tradizione calcistica e con grandi progetti di crescita per il futuro – ha dichiarato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia – Oltre alla nostra passione per lo sport, questa sponsorizzazione rappresenta un legame speciale con una città famosa in tutto il mondo per la sua bellezza, la sua cultura e i suoi panorami. Siamo fieri di supportare una comunità così vibrante e di essere parte del suo viaggio sportivo“.