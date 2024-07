Tennis, la confessione di Zverev: “dopo il vaccino io malato di diabete”

CalcioWeb

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a “Tennis Magazin”, il campione tedesco Alexander Zverev ha raccontato del suo rapporto con il diabete, malattia della quale è affetto fin dall’età di 4 anni. Il tennista tedesco ha spiegato di aver scoperto di essere malato dopo un vaccino effettuato.

“Non riesco a ricordare come sia successo, ero troppo piccolo. So solo, dalle storie della mia famiglia, che ero malato e avevo un virus grave. Poi ho dovuto farmi vaccinare, come ogni bambino normale deve essere vaccinato. Ero ancora malato. Ma mi hanno comunque fatto vaccinare, il che era sbagliato in questo caso.

È stata una reazione del mio corpo, ho avuto il diabete dopo la vaccinazione. Avevo 4 anni. Da cosa l’abbiamo scoperto? Non ho mangiato per giorni, ho solo bevuto. Il mio zucchero era sempre, incredibilmente, alto. Ma non sapevamo il perchè. A un certo punto, i miei genitori mi hanno portato dal dottore. Lì si è scoperto che ho il diabete. La procedura successiva? Ricordo che ero in ospedale e sapevo che avrei dovuto pungermi da quel momento in poi. Non conosco una vita senza diabete. Per me è la normalità“.