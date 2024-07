Conte-Napoli, cosa ne penserebbe Maradona? La confessione di Ciro Ferrara

CalcioWeb

Nel corso della presentazione del nuovo calendario di Serie A, l’attenzione si è soffermata su Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Una firma, senza alcun dubbio, di primo piano e che ha già dato una bella scossa in termini di entusiasmo ed energia alla piazza partenopea dopo l’ultima stagione disastrosa.

Ma… cosa ne penserebbe Maradona di Antonio Conte al Napoli? Alla domanda ha risposto Ciro Ferrara, ex difensore azzurro e compagno di squadra di Diego: “cosa direbbe Maradona di Conte al Napoli? Secondo me sarebbe assolutamente felice e contento perché quella di De Laurentiis è una scelta giusta. Antonio può darti quel qualcosa in più e riportare il Napoli dove merita“.