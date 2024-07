Copa America, apoteosi Argentina ai tempi supplementari: Lautaro entra e decide la finale

CalcioWeb

L’Argentina vince la Copa America 2024 battendo la Colombia in una finale emozionante all’Hard Rock Stadium di Miami. Un successo che permette all’albiceleste di Lionel Scaloni di confermarsi campione di tutto vincendo la seconda Copa America consecutiva, che si aggiunge a quella vinta nel 2021, alla Finalissima del 2022 e soprattutto al Mondiale in Qatar.

La partita è iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa di disordini fuori dallo stadio, in cui diversi tifosi colombiani hanno provato a varcare i cancelli dell’impianto senza biglietto, scavalcando le recinzioni e venendo inseguiti dai poliziotti. Altri hanno provato invece ad intrufolarsi tramite i sistemi di ventilazione esterni dello stadio, scatenando il panico e creando un parapiglia di tifosi di entrambe le tifoserie, ammassati contro i cancelli.

È stata poi una rete di Lautaro Martinez ai supplementari a regalare il trionfo all’Argentina nella finale di Copa America contro la Colombia. All’Hard Rock Stadium di Miami, al minuto 112’, il Toro, attaccante dell’Inter, ha chiuso la finale raccogliendo l’assist di Lo Celso e superando Vargas con un tiro potente e preciso che ha regalato la gioia del primo trofeo con la Nazionale maggiore anche a Valentin Carboni.

Le celebrazioni sono poi esplose in tutto il paese, con tifosi che hanno riempito le strade per festeggiare questo straordinario successo. La vittoria è stata dedicata a Lionel Messi, costretto a uscire per un infortunio alla caviglia.