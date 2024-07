Copa America, il duro monito di Bielsa: “stanno togliendo il calcio ai poveri”

CalcioWeb

Stanno togliendo il calcio alle fasce più povere della popolazione. Il duro appello lanciato da Marcelo Bielsa, allenatore dell’Uruguay, nella conferenza stampa che ha anticipato la partita contro il Brasile in Copa America. Il CT argentino ha parlato di un calcio sudamericano preda del denaro e dell’influenza europea.

“Nella misura in cui il gioco diventerà assolutamente prevedibile, ed è ciò verso cui stiamo andando, perderà sempre più il suo fascino. – ha dichiarato Bielsa – Sono certo che il calcio sia in un processo di declino. Cioè, sempre più persone guardano il calcio, ma sta diventando sempre meno attraente perché non è privilegiato ciò che ha reso questo gioco il primo gioco al mondo. Alla fine, quel processo viene interrotto: se lasci che molte persone lo vedano, ma non ti assicuri che ciò che vedi sia piacevole, ciò favorisce il business perché il business è che molte persone lo vedano, ma a che prezzo?“.

E ancora: “mano a mano che il tempo passa e ogni volta ci sono meno calciatori che meritano di essere guardati, e ogni volta che la partita che si svolge è meno piacevole, questo aumento artificiale di spettatori subirà un taglio. Perché il calcio non è cinque minuti di azione, è molto di più. È un’espressione culturale, una forma di identificazione… Dite a un uruguaiano di guardare le azioni salienti della Celeste… Ce ne saranno sempre di più, ma non ha nulla a che fare con l’essenza che ha permesso a un popolo di innamorarsi di una nazionale.

Immaginate cosa è successo al calcio, come lo sport, che appartiene al popolo… Perché i poveri hanno pochissimo accesso alla felicità, perché non hanno i soldi per comprarla. Il calcio, essendo gratuito, è di origine popolare… Questo calcio, una delle poche cose a cui i più poveri potevano aggrapparsi, non ce l’hanno più. Perché a 17 anni Endrick, l’ala del Palmeiras, se ne va in Europa“, ha concluso Bielsa.