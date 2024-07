Copa America, presidente Federcalcio Colombia in manette insieme al figlio: il motivo

CalcioWeb

Ramon Jesurun, presidente della Federcalcio colombiana, e suo figlio Jamil sono stati arrestati a Miami a seguito di un’aggressione nei confronti del personale di sicurezza dello stadio di Miami al termine della finale di Copa America tra Colombia e Argentina che ha visto quest’ultima alzare la coppa dopo la rete decisiva di Lautaro Martinez.

Secondo un rapporto della polizia della contea di Miami-Dade, il presidente e suo figlio sono finiti in manette con l’accusa di aggressione a un agente/dipendente all’Hard Rock Stadium. Il fatto sarebbe avvenuto al termine del match quando i due sarebbero entrati in tensione con il personale di sicurezza dello stadio che non gli permetteva di usare gli ascensori, ai quali volevano accedere per scendere sul campo di gioco ed essere presenti alla cerimonia di premiazione.

Jesurun è stato poi rilasciato su cauzione di 1000 dollari, mentre il figlio resta in custodia.