Coppa Italia Serie C, Catania in campo il 18 agosto: i dettagli

La nuova stagione del Catania ripartirà il 18 agosto. Questa, la data scelta per il match valido per il secondo turno della Coppa Italia Serie C che la formazione etnea giocherà da campione in carica. Il club rossoazzurro, allenato dal neo arrivato Mimmo Toscano, se la vedrà con la vincente del primo turno che mette di fronte Crotone e Messina.

Il comunicato del club

“Con il Comunicato Ufficiale 2/CIT, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noto il programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2024/2025: domenica 18 agosto, alle ore 21.00, il Catania sfiderà al Massimino la vincente del confronto Crotone-Messina. Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore“.