La Triestina inizierà ufficialmente la stagione sabato 10 agosto, quando ospiterà il Trento allo stadio Nereo Rocco per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C alle ore 18. Il primo turno si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta.

La squadra vincente dovrà vedersela poi nel turno successivo con la vincente della sfida tra Virtus Verona e Caldiero Terme sabato 17 agosto ore 21.