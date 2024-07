Dazn in crisi? Diletta Leotta ‘firma’ con Mediaset: niente calcio, condurrà un famoso reality

CalcioWeb

Continuano a rincorrersi la voci riguardanti una possibile crisi economica di Dazn, il broadcaster detentore dei diritti per il campionato di Serie A. A confermare le anticipazioni di Fabrizio Corona c’è il passaggio di Diletta Leotta a Mediaset.

La bella giornalista siciliana ha postato una storia su Instagram nella quale ha taggato Mediaset scrivendo “l’inizio di una nuova avventura“. E, infatti, di novità si tratta: niente calcio questa volta, Diletta Leotta condurrà la nuova edizione del reality “La Talpa“.

Corona sulla crisi di Dazn

In un editoriale sul proprio sito web, Fabrizio Corona aveva anticipato alcune notizia sulla possibile crisi economica di Dazn: “anche se ha proclamato una stagione interessantissima e piena di novità durante la presentazione del palinsesto, nasconde una crisi gravissima di soldi, di flusso di denaro, a tal punto che metà dei dipendenti sono stati licenziati. Diletta fa bene a guardare altrove: la scelta di affidarle un programma in prima serata su Canale 5 – nuovo perchè il reality ‘La Talpa’ sarà rivisitato – in cui vi è un budget tra ospiti e concorrenti importante, è stata perfetta e siamo pronti a scommettere, anzi sarà così, che Diletta, dopo La Talpa, prenderà l posto di Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, per arrivare a ripercorrere la carriera di Michelle Hunziker“.