Donnarumma, addio al PSG in vista? È il sogno di una big d’Europa

Sirene di mercato per Gigio Donnarumma. Dopo l’ottimo Europeo disputato, riuscendo a brillare nonostante il disastro azzurro, il portiere della Nazionale dovrà riprendere il dialogo con il PSG per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Ma non è detto che l’incontro fra le parti possa portare necessariamente alla fumata bianca. Donnarumma è stato protagonista di qualche incertezza in stagione e, in ogni caso, il club francese ha comprato il giovane e talentuoso Safonov per alzare il livello della concorrenza fra i pali.

Se ci fosse, inoltre, una pretendente fortemente interessata al portiere ex Milan, e quella pretendente fosse il Manchester City, ecco che il destino di Gigio Donnarumma al PSG potrebbe essere tutt’altro che certo. La situazione Ederson a Manchester è un rebus, le ricche sirene dall’Arabia Saudita potrebbero ammaliare il portiere brasiliano. In quel caso, Pep Guardiola potrebbe chiedere proprio Donnarumma per difendere i pali dei Campioni d’Inghilterra in carica.