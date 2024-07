Dramma Bordeaux, retrocesso d’ufficio in terza serie: il motivo

CalcioWeb

Dramma Bordeaux. Il club, sei volte campione in Francia, ma condizionato da tempo da una grave crisi finanziaria, ha dovuto accettare la retrocessione d’ufficio in terza divisione ed ora spera nel tribunale del commercio per evitare la liquidazione totale.

Il club francese era stato già retrocesso amministrativamente nel 2021 e nel 2022. L’ultima possibilità di svolta è andata a vuoto: l’aspirante acquirente, Fenway Sports Group, gruppo americano, già proprietario del Liverpool, ha definitivamente ritirato la sua offerta.

Il comunicato

“Mentre le discussioni erano riprese nei giorni scorsi, i rappresentanti dell’FSG hanno comunicato ieri, lunedì 22 luglio, all’FC Girondins de Bordeaux e al suo azionista la volontà di non dare seguito, nonostante le rassicurazioni fornite da diverse parti interessate. Pertanto, in assenza di nuovi elementi, l’FC Girondins de Bordeaux ha ritirato il ricorso presentato avverso la decisione della DNCG del 9 luglio 2024.

Di conseguenza, l’FC Girondins de Bordeaux accetta la sanzione della retrocessione amministrativa all’interno del Campionato Nazionale 1 per la stagione 2024/2025 e sarà nuovamente convocato per presentare il proprio bilancio al DNCG.

Il periodo che si apre dovrebbe consentire all’FC Girondins de Bordeaux di tornare più forte e ai massimi livelli. Il Club e il suo azionista assicurano ai tifosi, e a tutte le parti interessate, la loro volontà di tutelare gli interessi del Club”, si legge sul sito.