Elezioni presidente FIGC: la Serie B impugna la delibera sul regolamento elettorale

CalcioWeb

L’assemblea della Lega B, riunitasi in serata in videoconferenza, ha deciso all’unanimità l’impugnazione alla delibera Figc sul regolamento elettorale presa lo scorso 15 luglio. Con quella delibera la Figc aveva confermato i pesi elettorali attribuiti alle singole componenti in vista dell’assemblea per l’elezione del presidente federale del 4 novembre. Lo si apprende dall’Adnkronos.