Euro 2024, Abodi punta il dito contro Gravina: la strigliata sugli errori commessi

Il reset che serve al calcio italiano. È quanto richiesto dal ministro dello Sport Andrea Abodi intervistato da “Il Foglio”. “Il calcio italiano – dice – ha le sue luci, ma è condizionato dalle tante contraddizioni. Ma per provare a superarle, ciò da cui bisogna partire è, per cominciare, l’autoanalisi, l’autocritica e l’assunzione di responsabilità. Se c’è qualcuno che sbaglia e fallisce, ci deve essere qualcuno che sa assumersi la responsabilità dell’errore“.

Il riferimento del ministro, naturalmente, è al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ma non solo. “La Nazionale italiana, da molto tempo, sta attraversando una crisi sistemica. E in questa crisi pesa anche il fatto che nella Federcalcio italiana vi sono degli equilibri che penalizzano la promozione del talento e della competitività – sostiene Abodi – Ed è complicato che la Federazione possa pensare al futuro del calcio italiano condizionata dagli interessi di parte, quelli delle singole componenti, senza ragionare sugli interessi del sistema, con una visione organica che coinvolga tutti, tenendo conto della capacità di apporto“.

“Sono convinto – continua Abodi – che la Serie A debba esser messa nella condizione di essere più competitiva, anche mutuando il modello della Premier League inglese, contando più di quanto conti ora nei processi decisionali della Federcalcio. Il presidente Gravina ha ritenuto sufficiente, in questa fase, anticipare la data delle elezioni, senza un opportuno e auspicabile confronto in Consiglio federale. Con le debite proporzioni, come ha fatto il presidente francese Macron“.

Il ministro dello Sport non fa fatica a dire al Foglio che “queste ragioni, quindi responsabilità, siano evidentemente tecniche, nel senso più ampio del termine- Il commissario tecnico, Luciano Spalletti, può dare – continua – un contributo importante per spiegare perché, secondo lui, siamo tornati a casa così presto e come si può andare avanti, perché è evidente che qualcosa che non ha funzionato non solo dal punto di vista delle scelte, ma anche dal punto di vista della sintonia tra allenatore, team, giocatori“.