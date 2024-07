Euro 2024, Albania nel caos: accusa di stupro, gravissimo quanto successo in hotel

CalcioWeb

La procura tedesca sta indagando sull’accusa di stupro nei confronti di un dipendente dell’Albania per quanto sarebbe accaduto nell’hotel di Dortmund nel quale aggiornava la squadra durante Euro 2024. Secondo il racconto fornito della giovane vittima agli investigatori, l’uomo l’avrebbe presa per un braccio, trascinata in una piccola stanza e avrebbe compiuto atti sessuali contro di lei contro la sua volontà.

La Federcalcio albanese non ha ancora risposto a una richiesta scritta di commento da parte della dpa. L’imputato è tornato in Albania il giorno successivo prima del previsto, ha aggiunto la procura. Si dice che l’infrazione sia avvenuta il giorno prima dell’ultima partita del girone dell’Albania contro la Spagna, nella quale è stata eliminata. Non è ancora chiaro in che misura l’imputato si sia reso conto di agire contro la volontà della giovane, ha detto un portavoce della Procura.

Nel frattempo, sono state intentate accuse penali per violazione di domicilio contro tre persone che sono entrate in campo durante la semifinale del Campionato Europeo di martedì tra Spagna e Francia a Monaco, ha detto la Uefa alla dpa, aggiungendo che sono stati imposti anche i divieti per il torneo.