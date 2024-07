Euro 2024, l’altra faccia della medaglia: la delusione di Kane e il rammarico di… William

CalcioWeb

Grande delusione in casa Inghilterra per la sconfitta in finale a Euro 2024 contro la Spagna. Brutta prestazione dell’attaccante Harry Kane: “è difficile esprimere a parole come ci sentiamo tutti in questo momento – le parole di Kane -. È stata una partita dura, siamo stati bravi a rientrare in partita, ma abbiamo faticato a costruire. Poi subire un gol alla fine è davvero difficile da accettare”.

“Abbiamo rimontato per tutto il torneo, lo abbiamo nelle corde – ha detto ancora il capitano dell’Inghilterra -. Non abbiamo fatto il passo successivo e vinto. Nel primo tempo abbiamo faticato. Non riuscivamo a mantenere il possesso. Il secondo tempo è stato migliore e abbiamo segnato. Siamo stati sorpresi da un cross e questa è stata la fine: un’altra occasione mancata, Non è facile arrivare a queste finali. Devi cogliere l’occasione quando arriva e non lo abbiamo fatto di nuovo – ha concluso Kane -. Fa estremamente male e farà male per molto tempo. Ora Gareth (Southgate ndr) si prenderà del tempo per decidere. Volevamo vincere per lui”.

Le parole di William

“Non era destino che succedesse questa volta, ma siamo fieri di voi. Avanti”. E’ il commento amaro del Principe William, dopo aver assistito con il figlio primogenito George, 11 anni fra pochi giorni, alla sconfitta dell’Inghilterra a Berlino con la Spagna.