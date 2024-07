Euro 2024, un autogol di Vertonghen ‘regala’ la qualificazione alla Francia: il tabellone aggiornato

CalcioWeb

Vittoria e qualificazione di sofferenza. La Francia non entusiasma ma stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2024 e si candida inevitabilmente ad un ruolo da grande protagonista anche nelle prossime partite. Il Belgio ha disputato nel complesso una gara ordinata ma non è stata in grado di pungere nei metri finali del campo.

Nel primo tempo doppia occasione per la squadra di Deschamps con Thuram e Tchouameni. La compagine di Tedesco si salva. Nel secondo tempo ancora il calciatore del Real Madrid è pericoloso, poi ci prova Mbappé ma l’attaccante non è preciso. Il milanista Theo salva, poi la risposta di Lukaku. Sfiora il gol Saliba, poi altre due occasioni da una parte e dall’altra.

La gara sembra indirizzata verso il pareggio ed i supplementari, poi il gol della qualificazione all’85’: il tiro di Kolo Muani deviato da Vertonghen beffa il portiere Casteels. Nel finale il risultato non cambia. Finisce 1-0, la Francia vola ai quarti di finale contro la vincente tra Portogallo e Slovenia.

Il tabellone

Spagna-Georgia 4-1

Germania-Danimarca 2-0

Portogallo-Slovenia

Francia-Belgio 1-0

Romania-Olanda

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia 2-1 (dts)

Svizzera-Italia 2-0