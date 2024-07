Euro 2024, niente finale per Orsato: beffato da un collega, dovrà dimettersi

CalcioWeb

Daniele Orsato non arbitrerà la sua ultima partita in carriera nella finale di Euro 2024. Sembrava essere il favorito, soprattutto dopo le designazioni delle semifinali di Vincic per Spagna-Francia e Zwayer per Inghilterra-Olanda. Solitamente, il grande nome che resta escluso dalle semifinali viene scelto per la finalissima. Ma questa volta a Orsato è andata male.

Euro 2024, sarà Marciniak l’arbitro della finale?

Con grande probabilità sarà il polacco Marciniak l’arbitro della finale di Euro 2024. La sua stagione è stata sotto tono con la macchia degli errori nella semifinale di Champions League fra Real Madrid e Bayern Monaco. Una beffa per l’arbitro italiano. Marciniak arbitrato solo 2 gare agli Europei ed è ancora presente in Germania, a differenza di Orsato che è tornato in Italia: il dettaglio fa pensare alla possibilità di arbitrare la finale di Euro 2024.

In lizza ci sarebbero anche Oliver (ma dipende dall’Inghilterra, essendo un fischietto inglese) e Letexier (stesso discorso del collega inglese, ma applicato alla Francia). Orsato dovrà dare le dimissioni dall’AIA e sul suo futuro non c’è certezza: difficile rientri nella Commissione di Rocchi, potrebbe trovare un posto in UEFA.