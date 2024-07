Euro 2024, il Portogallo è ai quarti! Eroe Diogo Costa: il portiere ‘salva’ Cristiano Ronaldo e Pepe

CalcioWeb

Una partita incredibile alla Deutsche Bank Park di Francoforte per gli ottavi di finale di Euro 2024 tra Portogallo e Slovenia. La squadra di Martinez, una delle candidate alla vittoria finale, ha fatto una fatica enorme contro un avversario considerato alla vigilia una ‘cenerentola’. La partita è stata nel complesso equilibrata: Cristiano Ronaldo e compagni hanno puntato sul possesso di palla, la Slovenia non ha rinunciato a giocare in contropiede.

Il primo tempo è a favore del Portogallo. La squadra di Martinez ci prova in 4 occasione ma l’11 di Kek si difende molto bene. Nel secondo tempo si registrano occasioni, anche per Cristiano Ronaldo ma il risultato non si sblocca e si va ai tempi supplementari.

Al 105′ Cristiano Ronaldo ha sul piede il gol del vantaggio: si presenta dal dischetto ma il portiere Oblak si supera e para il calcio di rigore. CR7 crolla e scoppia a piangere. Al 115′ un’occasione clamorosa per la Slovenia: il difensore Pepe sbaglia clamorosamente un retropassaggio e regala un pallone a Sesko, l’attaccante a tu per tu contro Diogo Costa si fa ipnotizzare.

Si va ai rigori: sbaglia subito Ilicic, poi Cristiano Ronaldo si ripresenta dal dischetto e non sbaglia. Errore di Balkovec per la Slovenia, il Portogallo controlla e vola ai quarti di finale. L’eroe è stato il portiere Diogo Costa, protagonista di tre rigori respinti. Adesso la Francia ai quarti.

Il tabellone

Spagna-Georgia 4-1

Germania-Danimarca 2-0

Portogallo-Slovenia 3-0 (dcr)

Francia-Belgio 1-0

Romania-Olanda

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia 2-1 (dts)

Svizzera-Italia 2-0