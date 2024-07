Euro 2024, Scamacca deludente: il post dell’attaccante italiano

CalcioWeb

L’Europeo di Gianluca Scamacca è stato molto al di sotto delle aspettative. L’attaccante dell’Atalanta non si è confermato dopo la bella stagione con la maglia nerazzurra.

“Ci è voluto un po’ di tempo per riflettere sulla partita di qualche giorno fa, questo dolore durerà per un po’ ma, orgogliosi dei nostri sforzi, questo è un piccolo intoppo. Sappiamo dove vogliamo essere e torneremo più forti. Grazie per tutto il supporto in Germania”. Così su X l’attaccante della Nazionale italiana Gianluca Scamacca a 4 giorni dall’eliminazione degli azzurri contro la Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2024.