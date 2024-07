Spagna-Germania si rigioca? L’errore dell’arbitro è troppo grave: cosa sta succedendo

CalcioWeb

I tifosi tedeschi non hanno ancora mandato giù l’eliminazione della Germania da Euro 2024 contro la Spagna ai quarti di finale. In particolare, c’è stata una controversia riguardo al mancato rigore assegnato dall’arbitro Taylor per il tocco di mano di Cucurella in area durante i supplementari. La Spagna ha beneficiato della svista arbitrale, molto influente ai fini del risultato finale, e ha staccato il pass per la semifinale di Euro 2024 grazie al gol in extremis di Merino.

Proprio per questo motivo, i sostenitori tedeschi hanno lanciato una petizione per far rigiocare la partita. Al momento, sono state raccolte oltre 350.000 firme, e l’obiettivo successivo è raggiungere il mezzo milione.