Europei U19, Italia ko 3-2 contro l’Ucraina: azzurrini primi, la possibile avversaria in semifinale

Sconfitta indolore per l’Italia quella patita nell’ultimo incontro del Girone A degli Europei U19 contro l’Ucraina. Gli azzurrini di Bernardo Corradi sono stati sconfitti 3-2 al termine di una partita accesa e divertente con il risultato in bilico fino alla fine. Al 7′ vantaggio ucraino con Synchuk al quale segue, al 34′, il pareggio di Ebone.

L’Italia va in vantaggio, nella ripresa, con la rete di Romano al 52′ ma, appena 2 minuti dopo, si fa beffare da Krevsun che firma il 2-2. Al 75′ doppio giallo a Corradi e rigore per l’Ucraina: Ponomarenko non perdona e firma il 3-2 che qualifica anche l’Ucraina.

Ko che non ha pregiudicato il piazzamento nel girone: Italia prima con 6 punti, frutto delle vittorie contro Norvegia e Irlanda del Nord, Ucraina seconda con 5 punti. In semifinale l’Italia affronterà una tra Francia e Spagna.