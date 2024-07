Europei Under 19, definita l’avversaria dell’Italia: data e orario

CalcioWeb

L’Italia ha chiuso al primo posto il girone degli Europei Under 19 e si prepara per la semifinale. La squadra di Corradi è stata protagonista di due vittorie e una sconfitta e non ha intenzione di nascondersi in vista dei prossimi appuntamenti.

Si è concluso anche il Gruppo B e gli accoppiamenti sono definitivi. La Francia ha chiuso al primo posto dopo il pareggio contro la Spagna (2-2), nell’altra partita 3-3 tra Turchia e Danimarca. L’Italia dovrà vedersela in semifinale contro la Spagna, appuntamento giovedì 25 alle 15.

Le semifinali

Italia-Spagna: giovedì 25 luglio ore 15:00

Francia-Ucraina: giovedì 25 luglio ore 20:00