Europei Under 19, Spagna ‘bestia nera’: l’Italia sconfitta in semifinale

L’Italia si ferma sul più bello agli Europei Under 19: la squadra di Corradi è stata sconfitta ai tempi supplementari nel match di semifinale. Sarà la Spagna a giocare la finale degli Europei di calcio under 19: le furiette rosse hanno battuto l’Italia per 1-0 al termine dei tempi supplementari.

A decidere il gol al 100′ di Fortuny, al 118′ Zeroli spreca l’occasione per il pareggio tirando fuori dalla porta mentre era in area spagnola. Nella prima parte del primo tempo supplementare, gli azzurrini hanno fallito altre due grandi occasioni. Ora l’altro playoff tra Francia e Ucraina, in programma alle 20.

La Spagna continua a confermarsi la bestia nera per l’Italia: il riferimento è alla ‘lezione’ alla squadra maggiore nella fase a gironi di Euro 2024. La squadra di De La Fuente si è poi laureata campione. Sarà bis?