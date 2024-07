In coma ex calciatore travolto da un pirata della strada: terribile incidente in scooter | NOME e VIDEO

CalcioWeb

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Valerio Fasoli, ex calciatore 71enne. Secondo Rainews l’uomo è stato falciato da un’auto mentre era in sella al suo scooter in pieno centro a Fossacesia. Ex calciatore del Lanciano, aveva militato anche nell’Andria, nel Pescara e nel Termoli.

Ferito in modo molto grave, l’ex calciatore è stato prima stabilizzato in ambulanza e poi trasferito in elicottero all’ospedale di Pescara.

Secondo abruzzolive.tv è stato arrestato l’uomo che ha investito e ridotto in fin di vita il 71enne. La scorsa notte Fasoli è stato operato alla testa ed è ricoverato in Rianimazione. E’ in coma.