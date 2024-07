Favoriti Pallone d’Oro 2024: due nomi caldi, attenzione a un big della Serie A

CalcioWeb

Conclusi Euro 2024 e la Copa America, con le rispettive vittorie di Spagna e Argentina, si infiamma la lotta per la vittoria del Pallone d’Oro 2024 i cui favoriti principali sono proprio tra i protagonisti delle due competizioni. Da non dimenticare, inoltre, il trionfo del Real Madrid in Champions League che permette a qualche candidato di prendere un vantaggio importante rispetto agli altri.

Stiamo parlando, per esempio, di Vinicius Jr. che, al netto di una brutta Copa America del Brasile, si è portato a casa Liga Spagnola e Champions League da protagonista: è quotato intorno al 2.10 dai bookmakers. A 5.25 invece il compagno di squadra Bellingham che, nonostante un Europeo sottotono, impreziosito da un gran gol in rovesciata, è arrivato in finale perdendo contro la Spagna.

A proposito di Spagna, Rodri è uno dei più grandi favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro 2024: il centrocampista della ‘Roja’, vincitore anche della Premier League con il Manchester City, vale 2.50 volte la posta scommessa. A 10 Dani Carvajal, l’unico fra i papabili ad aver completato la tripletta Campionato, Champions League ed Europeo: il terzino del Real Madrid paga, forse, il non essere un ‘nome da Pallone d’Oro’, le prestazioni e i gol decisivi parlano per lui.

Messi quotato a 15, come Yamal: il primo ha vinto la Copa America ma ormai è ben distante dal calcio che conta, il secondo ha vinto da protagonista Euro 2024 ma, probabilmente, non sarà questa l’edizione in cui alzerà il trofeo. In futuro, potrà rifarsi diverse volte. A 15 anche la candidatura di Lautaro Martinez che ha vinto la Serie A e la Copa America risultando uno dei bomber più continui e prolifici al mondo, tanto in campionato quanto in nazionale, in un’annata in cui più di qualche grande nome ha steccato.