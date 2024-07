FIGC-Lega, assemblea elettiva potrebbe diventare straordinaria: elezioni per il nuovo presidente nel 2025?

CalcioWeb

La riunione tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e le componenti federali in merito alla discussione sui pesi elettorali da utilizzare durante le elezioni del nuovo presidente della Figc non vedrà la presenza del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

Assente la parte politica, è presente quella federale con Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, Mauro Balata, numero uno della Lega B, Matteo Marani per la Lega Pro, Giancarlo Abete per la Lnd, oltre a Umberto Calcagno a rappresentare i calciatori e Carlo Pacifici per la componente arbitrale.

La riunione, cominciata verso le 9.30, ha visto l’uscita dopo un’ora di Giancarlo Abete, presidente della Lnd. “Avevo già detto che sarei andato via prima – le sue parole -, io già avevo detto la mia la scorsa settimana. Sono fiducioso in una conclusione positiva della vicenda. Se hanno chiesto una riduzione di quote a noi? No“.

La riunione è terminata dopo circa 2 ore. Secondo Casini il clima è stato positivo: “c’è l’esigenza di andare a una riforma dello statuto che porti a un diverso peso del professionismo che come abbiamo detto dovrebbe essere del 50%. Ma nel cambiamento dello statuto dovranno entrare anche altri argomenti come il diritto di intesa. Ci avviciniamo quindi a un’assemblea straordinaria o almeno questo è il percorso, lo vedremo lunedì nel corso del consiglio federale“.

L’assemblea elettiva già fissata per il 4 novembre dovrebbe essere tramutata in straordinaria e quindi dovendo passare 60 giorni minimo dalla convocazione di quella elettiva, si voterà a gennaio 2025.