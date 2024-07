Fiorentina, ufficiale Kean: la formula del trasferimento dalla Juventus | FOTO

CalcioWeb

E’ Moise Kean il rinforzo di calciomercato in attacco per Raffaele Palladino. L’attaccante è ufficialmente un calciatore della Fiorentina e arriva a titolo definitivo dalla Juventus, come confermato dal club viola attraverso un comunicato sul sito.

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Kean dalla FC Juventus. Moise Kean, nato a Vercelli il 28 Febbraio 2000, in carriera ha, inoltre, indossato le maglie di Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain, vincendo, nel corso della sua giovane carriera, 3 Campionati Italiani, 2 Coppe Italia, una Coppa di Francia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Francese

Il nuovo calciatore viola ha indossato la maglia di tutte le selezioni Nazionali, dall’Under 15 fino alla Nazionale Maggiore con la quale ha disputato 15 partite, realizzando 4 reti”.