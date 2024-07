Flop Olimpiadi e acque inquinate: il web si scatena con i meme

CalcioWeb

Le Olimpiadi entrano nella fase importante ma è già arrivato il momento dei bilanci. La competizione è stata nel complesso un flop anche e soprattutto per i problemi organizzativi: uno dei casi più eclatanti sono state le acque inquinate della Senna.

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ha annunciato il rinvio della gara maschile di triathlon. L’acqua del fiume che attraversa Parigi nonostante “un miglioramento nelle ultime ore”, non rispetta gli standard richiesti.

I test condotti nelle ultime ore nella Senna hanno evidenziato un miglioramento non sufficiente della qualità delle acque: in alcuni punti, i parametri non consentono di dare l’ok alla presenza degli atleti. Il web si è scatenato e le foto social non meritano altri commenti…