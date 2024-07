Foggia, al via la campagna abbonamenti: info, prezzi e dettagli | FOTO

CalcioWeb

Parte oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 del Foggia. A partire dalle ore 17 di oggi e fino alle ore 13 di sabato 20 luglio, online sul sito Vivaticket e presso i botteghini dello stadio Pino Zaccheria, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale in prelazione per coloro che vorranno conservare lo stesso settore e posto.

Dalle ore 10.00 di martedì 23 luglio e fino alla seconda giornata di campionato casalinga, online sul sito Vivaticket e presso i botteghini dello stadio Pino Zaccheria in Via Gioberti 1, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale per i nuovi abbonati.

Per i giorni successivi, gli orari di apertura e chiusura del punto vendita saranno i seguenti:

Dal lunedì al venerdì : mattina 9:30-12:30\pomeriggio 16:30-19:30

: mattina 9:30-12:30\pomeriggio 16:30-19:30 Sabato mattina 09:30 – 12:30

09:30 – 12:30 Domenica: botteghino chiuso, vendita solo online

Per sottoscrivere l’abbonamento 2024/2025 presso i botteghini dello stadio Pino Zaccheria bisognerà munirsi di documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità, nel caso in cui si voglia esercitare il diritto di prelazione anche la tessera abbonamento della stagione sportiva 2023/2024.