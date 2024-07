Formula 1, colpo sul mercato piloti: la nuova scuderia di Sainz

CalcioWeb

Il campionato di Formula 1 entra nella fase importante ma a tenere banco è anche il mercato piloti. Una situazione calda era quella legata al ferrarista Carlos Sainz ma nelle ultime ore la questione si è sbloccata: è ufficiale il passaggio dello spagnolo in Williams.

“La Williams Racing ha annunciato oggi che Carlos Sainz completerà la squadra piloti per la stagione 2025 del Campionato mondiale FIA ​​di Formula 1 e oltre. Con un decennio di gare di F1 alle spalle, Sainz si unirà alla Williams dalla Scuderia Ferrari con un accordo di due anni con opzioni di estensione.

Nella sua carriera in Formula 1 fino ad oggi, lo spagnolo 29enne ha ottenuto tre vittorie in gara, 23 podi, oltre 1.100 punti in carriera ed è attualmente quinto nel campionato piloti di questa stagione. Dopo essere diventato l’unico pilota non della Red Bull Racing ad ottenere una vittoria in gara nel 2023, Sainz ha recentemente ottenuto la vittoria al Gran Premio d’Australia di quest’anno, appena dieci giorni dopo l’operazione per appendicite, e ha ottenuto altri quattro podi finora in questa stagione.

Carlos correrà al fianco di Alex Albon per la Williams Racing per il 2025 e nella nuova era dei regolamenti della F1, mentre la formidabile coppia cerca di guidare la missione del team per tornare in testa alla griglia. Continuerà a correre usando il numero 55. Williams Racing desidera inoltre ringraziare Logan Sargeant per il duro lavoro e la dedizione dimostrati negli ultimi due anni. Laureato alla Williams Driver Academy, Logan è diventato il primo pilota statunitense a segnare un punto in 30 anni, arrivando 10° ad Austin l’anno scorso, e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del team. Williams darà a Logan tutto il supporto necessario per continuare la sua carriera agonistica nel 2025 e oltre”, si legge sul sito della Williams.

Le dichiarazioni

Carlos Sainz: “sono molto felice di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025 in poi. Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e che mi ci sia voluto del tempo per annunciare la mia decisione.

Tuttavia, sono pienamente convinto che la Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di un team così storico e di successo, dove molti dei miei eroi d’infanzia hanno guidato in passato e hanno lasciato il segno nel nostro sport. L’obiettivo finale di riportare la Williams dove appartiene, in prima linea, è una sfida che accolgo con entusiasmo e positività. Sono convinto che questo team abbia tutti gli ingredienti giusti per fare di nuovo la storia e a partire dal 1° gennaio darò il massimo per guidare la Williams in avanti insieme a ogni singolo membro del team.

Voglio ringraziare James Vowles e l’intero Consiglio di Williams per la loro fiducia e determinazione. La loro solida leadership e le loro convinzioni hanno giocato un ruolo importante nel mio processo decisionale. Credo davvero che il nucleo di ogni team di successo risieda nella sua gente e nella sua cultura. Williams è sinonimo di tradizione e corse pure, le fondamenta del progetto che ci attende sono molto solide e non vedo l’ora di farne parte a partire dal prossimo anno”.

James Vowles, Team Principal: “l’ingresso di Carlos in Williams è una forte dichiarazione di intenti da entrambe le parti. Carlos ha dimostrato più e più volte di essere uno dei piloti più talentuosi in griglia, con un pedigree vincente, e questo sottolinea la traiettoria ascendente che stiamo seguendo. Carlos porta non solo esperienza e prestazioni, ma anche una forte determinazione a estrarre ogni millisecondo dal team e dalla macchina; la combinazione è perfetta.

Con Alex e Carlos avremo una delle formazioni di piloti più formidabili in griglia e con una grande esperienza per guidarci nei nuovi regolamenti nel 2026. La loro convinzione nella missione di questa organizzazione dimostra la portata del lavoro che si sta svolgendo dietro le quinte. Le persone non dovrebbero avere dubbi sulla nostra ambizione e sul nostro slancio mentre continuiamo il nostro viaggio verso la competitività: siamo qui, siamo seri e con il sostegno di Dorilton stiamo investendo in ciò che serve per tornare in prima linea in griglia.

Voglio anche ringraziare Logan per tutto quello che ha fatto per la squadra e so che continuerà a lottare duramente per noi nelle prossime gare”.