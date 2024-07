Formula 1, Verstappen fa la pole ma è penalizzato. Colpo clamoroso di Leclerc: la griglia di partenza

CalcioWeb

Verstappen è stato inarrivabile per tutti durante l’intera sessione di qualifiche in Belgio, l’olandese ha approfittato di un assetto mirato ad avere più carico aerodinamico e questo fa tanto la differenza in condizioni di pista bagnata. Il campione del mondo sapeva di dover scontare una penalità di 10 posizioni in griglia, per aver cambiato un elemento della power unit, così come lo sapevano i rivali.

Qui arriva il colpo del campione, del fuoriclasse: Leclerc tira fuori un tempo che vale la seconda posizione, davanti all’altra Red Bull di Perez e rifilando 7 decimi al compagno Sainz. Rimanda tutte le critiche al mittente e conquista la partenza dal palo. Un risultato che serve e non poco, soprattutto per alzare il morale di Charles e della squadra, entrambi consapevoli che portare a casa un podio domani sarebbe un gran colpo, pensare alla vittoria non è vietato, ma è molto difficile.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Leclerc 2. Perez

2ª Fila: 3. Hamilton 4. Norris

3ª Fila: 5. Piastri 6. Russell

4ª Fila: 7. Sainz 8. Alonso

5ª Fila: 9. Ocon 10 Albon

6ª Fila: 11. Verstappen 12. Gasly

7ª Fila: 13. Ricciardo 14. Bottas

8ª Fila: 15. Stroll 16. Hulkenberg

9ª Fila: 17. Magnussen 18. Sargeant

10ª Fila: 19. Zhou 20. Tsunoda