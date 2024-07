Al Grand Hotel di Rimini riapre la stagione del calciomercato: l’appuntamento di inaugurazione | FOTO

CalcioWeb

L’attesa è finita: riapre ufficialmente la stagione del calciomercato. Per il quinto anno consecutivo, Rimini ha ospitato il Gran Galà di Apertura del Calciomercato 2024/25, organizzato da Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna.

L’evento, patrocinato da Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro, vede ancora una volta protagonista la Regione Emilia Romagna per un appuntamento esclusivo dal forte richiamo e che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Nella prestigiosa location del Grand Hotel Rimini l’edizione speciale di “Colpi da Maestro”, il talk show condotto da Sarah Castellana e Marco Bucciantini, giornalisti di Sky Sport che, grazie all’intervento di tanti ospiti illustri, tra cui Giuseppe Marotta e Pantaleo Corvino, hanno analizzato la figura del Direttore Sportivo, oggi sempre più al centro del sistema calcio, tra aneddoti e curiosità.

Nel corso della serata si è svolta la premiazione dei migliori Direttori Sportivi della stagione appena conclusa, insigniti del Premio ufficiale Colpi da Maestro, un premio ideato da Master Group Sport e dedicato ai grandi maestri del calcio e del calciomercato.

Quest’anno è stato destinato ai Direttori Sportivi che hanno conseguito importanti e storici risultati: Piero Ausilio, Direttore Sportivo FC Internazionale Milano, Tony D’Amico, Direttore Sportivo Atalanta Bergamasca Calcio, Giovanni Sartori, Direttore Sportivo Bologna FC, Mauro Pederzoli, Direttore Sportivo Parma Calcio 1913 e Fabio Artico, Direttore Sportivo Cesena FC.

A chiusura del talk show, il saluto del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “anche quest’anno il Calciomercato apre a Rimini, nella magnifica cornice del Grand Hotel. Un appuntamento atteso da tanti tifosi che siamo orgogliosi di ospitare nel cuore della Riviera dell’Emilia-Romagna. Ma quest’anno l’orgoglio è doppio. Abbiamo tutti negli occhi le immagini straordinarie delle Grande Partenza del Tour de France, che dopo le tappe Firenze-Rimini e Cesenatico-Bologna proprio oggi chiude la sua avventura italiana con la Piacenza-Torino.

Calcio e ciclismo, due sport popolari per eccellenza, che ci regalano grandi emozioni, seguiti e praticati da tantissime persone. E l’Emilia Romagna che si conferma ancora una volta autentica, unica Sport Valley, regione che crede nello sport, lo sostiene, lo promuove, in tutte le sue declinazioni. Da quello di base ai grandi eventi, veicolo straordinario di promozione del territorio”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.