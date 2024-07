Gravina non si ricandiderà in FIGC? Malagò: “non mi sembra corretto che…”

CalcioWeb

“Gravina ha comunicato che non si ricandiderà in Figc? Non mi sembra corretto che lo dica io, chiedete a Gravina e vi risponderà. Non racconto cose private sempre ammesso che sia così“. È quanto dichiarato dal presidente del Coni, Giovanni Malagó, a margine della presentazione al Cpo ‘Giulio Onesti’ della squadra olimpica Fijlkam, sul fatto che il presidente della Figc gli avesse comunicato la volontà di non ricandidarsi alla presidenza.

“La data del 4 novembre per l’assemblea elettiva della Figc? Era la prima data disponibile, è una cosa giusta e di buon senso, tutto il resto sarà valutato subito dopo. La possibile candidatura a Abete? Io non dico niente, lo sapete benissimo“. ha aggiunto.

Quanto alla possibilità che Gigi Buffon lasci il ruolo di capo delegazione della nazionale italiana, Malagò ha spiegato: “io sono amico con Gigi, Non sarei pessimista o catastrofista, mi sembra giusto che faccia delle valutazioni in base a quanto successo. Ma non vedo elementi negativi“.