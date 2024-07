Infortunio Romagnoli, la situazione in casa Lazio: i tempi di recupero

CalcioWeb

Prime amichevoli estive per le squadre di Serie A e, come spesso accade in questi casi, il ritorno in campo dopo un lungo stop coincide con qualche problema muscolare. Lazio alle prese con l’infortunio rimediato da Alessio Romagnoli nell’amichevole contro la Triestina.

“Sento l’adduttore molto duro, penso sia solo indurimento. È normale dopo questi carichi, era importante fare un buon pre campionato e tre buone partite. Ora lavoriamo e continuiamo. Abbastanza buono, buoni test per allenarci. Abbiamo spinto tanto, loro sono molto preparati. Siamo contenti, ma dobbiamo lavorare per essere pronti alla prima di campionato. Baroni? È molto preparato, non servo io per dirlo. Ha fatto buoni risultati in carriera, è una brava persona e non vediamo l’ora di scoprirlo ancora. Tifosi? Li ringraziamo per essere venuti fino qui, siamo contenti di averli vicino a noi“.

Dovesse trattarsi solo di un indurimento muscolare, il calciatore potrebbe già tornare a disposizione di Baroni per la prossima settimana. Non dovrebbe essere comunque a rischio l’esordio in campionato previsto fra meno di un mese.