Inter, presentata la nuova maglia: le due stelle sul simbolo e lo Scudetto | FOTO

CalcioWeb

L’Inter ha presentato la nuova maglia per la stagione 2024-2025. Una divisa storica nella quale, per la prima volta, campeggiano le due stelle, simbolo dei 20 Scudetti conquistati proprio grazie al trionfo dello scorso campionato.

Il comunicato dell’Inter sulla maglia della nuova stagione di Serie A

“Inter e Nike presentano l’attesissima nuova maglia per la stagione 2024/25. Sulla jersey destinata a diventare iconica torna il tricolore e, per la prima volta, è presente la storica Seconda Stella.

Il recente traguardo conquistato dai nerazzurri guida la campagna di lancio della maglia, che pone al centro il tema del processo creativo. Il video hero mostra, in un parallelismo con le stelle che finalmente appaiono sulla maglia dell’Inter, altri tipi di stelle che prendono vita in varie forme grazie al contributo di diversi artigiani: scolpite, tatuate, create.

La nuova maglia custodisce ricamato sul petto il glorioso passato del Club ma ne rappresenta soprattutto le ambizioni future: il video hero si conclude infatti con il verso “The stars, the start”, con il quale il Club rimarca la sua aspirazione e il desiderio di affrontare e vincere tutte le sfide che verranno.

Il logo dell’Inter, per la prima volta nella versione con le due stelle, si trova cucito al centro della maglia, affiancato sul lato sinistro dal tricolore. Il front della maglia vede inoltre l’esordio di Betsson Sport, nuovo Official Main Partner, mentre sul retro prosegue la collaborazione con U-Power, Official Back Jersey Partner del Club.

Il lancio della nuova maglia ha visto il coinvolgimento di tre componenti della squadra maschile, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella e di due giocatrici delle Inter Women, Chiara Robustellini e Annamaria Serturini, che hanno posato con il nuovo Home Kit, mostrando emozione e orgoglio per essere i volti di questa campagna storica.

Dopo un periodo di grande attesa e di altissima richiesta da parte degli appassionati, la nuova maglia Home 2024/25 sarà finalmente disponibile dal 23 luglio sull’Online Store ufficiale store.inter.it, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso e dal 30 luglio nei rivenditori autorizzati. La maglia esordirà sul campo sabato 27 luglio nell’amichevole contro l’UD Las Palmas a Cesena“.