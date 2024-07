Italia eliminata, la spaccatura dopo la conferenza di Gravina: è gelo con Abodi

CalcioWeb

L’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 potrebbe portare altre pesanti conseguenze sul calcio italiano. Il percorso della squadra di Spalletti in Germania è stato molto negativo e il punto più basso è stato raggiunto nel corso della partita degli ottavi di finale contro la Svizzera. Gli azzurri sono stati ‘schiacciati’ da un avversario nettamente inferiore.

Gravina e Spalletti non hanno avuto nemmeno il coraggio di dimettersi e le prospettive per il futuro non sono di certo entusiasmanti. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il Governo non ha gradito il modo in cui l’Italia è uscita dall’Europeo e non è andata giù principalmente la conferenza stampa di ieri del presidente Gabriele Gravina.

La presa di posizione di Gravina avrebbe lasciato delle perplessità per l’assenza di autocritica da parte del numero uno della Federcalcio ma solo una distribuzione delle responsabilità, soprattutto contro le società accusate di non puntare sui giovani. Il Governo ha ribadito la volontà di voler lasciare al calcio la sua autonomia ma attende di vedere quali saranno le prossime mosse. Il presidente della Figc non ha parlato di una sua ricandidatura a fine mandato ma ha delegato la decisione al confronto che avrà con le componenti federali.