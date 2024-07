Italia, il primo rinforzo dopo il flop Euro 2024: Spalletti ‘chiama’ Bonucci

CalcioWeb

L’Italia programma la fase di ricostruzione dopo il disastro di Euro 2024. Gli azzurri sono stati protagonisti in negativo di un rendimento da dimenticare fino al punto più basso della prestazione contro la Svizzera. Il Ct Luciano Spalletti è già concentrato in vista dei prossimi appuntamenti tra Nations League e qualificazioni ai prossimi Mondiali ma le prospettive non sono di certo positive.

L’ex Napoli ha deciso di mantenere il suo posto e ha rispedito al mittente le voci sulle dimissioni. L’unico pronto a fare un passo indietro è Gigi Buffon, il dirigente con meno responsabilità di tutti. L’allenatore azzurro valuta nuove convocazioni e l’inserimento di calciatori giovane e con prospettive importanti per il futuro.

Spalletti ‘chiama’ Bonucci

Il nuovo corso dell’Italia potrebbe ripartire da Leonardo Bonucci. L’ex Juventus ha annunciato da poco il ritiro dal calcio giocato e adesso potrebbe entrare a far parte dello staff di Luciano Spalletti. Tra i due c’è stima reciproca e l’esperienza in azzurro potrebbe favorire la fase di crescita di Bonucci verso nuove responsabilità.

Il 37enne avrebbe un ruolo di supporto all’attuale Ct dell’Italia, nella stessa posizione ricoperta da Daniele De Rossi al fianco di Roberto Mancini.