Delirio Italia alle Olimpiadi, medaglia d’oro per la spada femminile a squadre contro la Francia!

Apoteosi Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’impresa delle Fate nella ginnastica (medaglia d’argento dopo 96 anni), un altro risultato incredibile è arrivato anche dalla scherma. Le azzurre della spada hanno superato in finale la Francia per 30-29 nella finale. Medaglia di bronzo per la Polonia, vittoriosa nella finalina contro la Cina.

La Francia archivia i primi 3 assalti con un vantaggio di 3 stoccate (9-6), tocca a Rizzi provare a ricucire nel quarto round. I colpi doppi abbondano, il gap rimane invariato (14-12) nella quinta frazione. Nel sesto parziale, Navarria subentra a Fiamingo che esce dalla rotazione. Navarria subisce un break di 4-2 che consente alla Francia di allungare (19-15) dopo due terzi di finale. Rizzi prova a ricucire il gap e riporta l’Italia in scia.

La rimonta viene completata nella frazione successiva da Navarria, che porta in vantaggio le azzurre (24-23). Tutto si decide nell’ultimo duello, con Santuccio in pedana. L’azzurra inizia l’ultimo minuto con una stoccata di vantaggio. A 40 secondi dal termine è parità (27-27). Un colpo doppio (28-28) non cambia la situazione. Santuccio si fa infilare a 20 secondi dalla fine, ma riesce in extremis a pareggiare i conti (29-29). Si va al minuto supplementare, che inizia con un colpo doppio. Santuccio trova l’affondo vincente: 30-29. L’Italia è medaglia d’oro! Per la prima volta una squadra femminile della spada conquista una medaglia d’oro alle Olimpiadi.