Jorge Sampaoli shock: “Dembele gioca come un autistico”, è polemica

Un’uscita che farà sicuramente discutere. Jorge Sampaoli, intervistato da “So Foot” ha descritto, o per meglio dire criticato, lo stile di gioco di Ousmane Dembele utilizzando un termine che rischia di urtare la sensibilità di molte persone.

“Gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come andrà a finire l’azione. Sanno che gioca come un autistico: inizia l’azione e la finisce da solo. Non ha la capacità di far brillare un compagno di squadra, sa solo come mettere in luce se stesso“, il commento di Sampaoli, riportato da “L’Equipe”, che ha generato forti polemiche.