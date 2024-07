Juventus, accordo ufficiale con WTW: i dettagli della partnership

CalcioWeb

La Juventus non si ferma più, dentro e fuori dal campo. In attesa di ufficializzare altri colpi di calciomercato, il club bianconero ha ufficializzato una partnership.

“Juventus e Willis Towers Watson (WTW) rinnovano la loro partnership: è infatti ufficiale la prosecuzione della collaborazione per i prossimi 5 anni, fino al 2029.

Un rinnovo che celebra una forte sinergia e punta a raggiungere importanti obiettivi nel futuro.

WTW continuerà dunque a essere broker e risk advisor ufficiale della Juventus, certificando l’unione di due società che sono veri e propri simboli di qualità italiana nel mondo: è particolarmente significativa, questa unione, perché accompagna WTW verso la celebrazione – nel 2028 – dei suoi 200 anni di storia”.

I dettagli sull’accordo

“La partnership conferma ulteriormente il ruolo di WTW come consulente assicurativo dell’eccellenza sportiva, attento e impegnato nell’offrire soluzioni all’avanguardia e data driven. WTW si configura come partner ideale per affrontare le sfide uniche del mondo dello sport, promuovendone i valori sociali, con una forte attenzione all’inclusione e allo sviluppo di soluzioni dedicate alla salute e al wellbeing.

WTW continuerà a svolgere la propria attività consulenziale e di intermediazione assicurativa per Juventus per i prossimi cinque anni. Supporterà Juventus nella gestione dei rischi attraverso la mappatura, la quantificazione, l’analisi quali-quantitativa dei rischi e la creazione di una governance strategica per la ritenzione e il trasferimento dei rischi al mercato assicurativo.

Il rinnovo della partnership conferma inoltre l’importanza, per Juventus, della valorizzazione di partnership di lunga durata ispirate dalla progettualità e dalla capacità di evolvere insieme nelle rispettive realtà di mercato”.

Una partnership che rafforza ulteriormente il legame decennale tra le società, come spiega Francesco Calvo – Managing Director Revenue & Football Development di Juventus:

“Un rinnovo che ci riempie di orgoglio, in quanto WTW si appresta a diventare uno degli sponsor più longevi ad affiancare Juventus. Affidabilità e progettualità sono due degli assi fondanti di questo accordo, mutato nel tempo in base all’evoluzione del panorama in cui la nostra realtà è inserita. Un lavoro in stretta sinergia tra le nostre realtà, che prevede anche un lavoro congiunto nella gestione dei dipendenti, il tutto svolto con credibilità e coerenza strategica”.

Gianmarco Tosti, Head of Mediterranean Region and Italy Country Manager di WTW, aggiunge: “il rinnovo della partnership con Juventus evidenzia l’importanza dell’approccio altamente consulenziale di WTW, che abilita la ‘Smarter Way to Risk’: innovazione, specializzazione e attenzione costante alle esigenze dei nostri clienti in Italia e nel mondo. Questi sono i pilastri su cui costruiamo la nostra strategia, generando un valore distintivo e potenziando la capacità delle aziende di navigare i rischi in modo sempre più efficace ed efficiente, anche grazie alla nostra specializzazione nei diversi settori in cui i nostri clienti operano”.